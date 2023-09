De vonk • 09:47 Een alternatief voor de traditionele muziekstudio: ‘Het is alsof je in een bubbel van geluid zit’ Jasper Houtman Vijftien jaar lang bouwde Mischa Jacobi geluids­studio’s. Maar hij ergerde zich aan de factoren die het geluid beïnvloeden en aan de hoeveelheid bouw­materiaal die een studio vergt. De ondernemer ontwierp daarom de Sphere, een systeem dat geluid rond de luisteraar laat klinken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Friso Keuris voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen