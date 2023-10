12:00 Chinese Ernie leert niet of het in een autoritair regime leeft Anouk Eigenraam De ontwikkeling van AI (kunstmatige intelligentie) gaat ook in China hard. Na de lancering van chatbot ChatGTP vorig najaar hebben verschillende Chinese bedrijven afgelopen maanden hun versie gelanceerd, met antwoorden die het regiem passen. Is er censuur in China? ‘Sorry, ik heb het antwoord op deze vraag nog niet geleerd.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Mark Schiefelbein/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen