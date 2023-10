11:54 Spaanse Miura-raket lijkt kansrijk antwoord op SpaceX Richard Hogenkamp Het lijkt de eerste kansrijke Europese concurrent voor SpaceX van Elon Musk. Vanuit Huelva in het zuiden van Spanje heeft het Spaanse bedrijf PLD Space vorig weekeinde zijn eerste raket gelanceerd. Over twee jaar willen de Spanjaarden vijftien keer per jaar de ruimte in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Reuters Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen