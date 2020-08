Energie

Helikoptervlucht PH-KHB ligt om half acht ineens in het koude zeewater

In de offshore is de helikopter hét vervoersmiddel. Vliegen is veilig, ongelukken zoals recent met basketbalicoon Kobe Bryant of de legerheli in Aruba zijn zeldzaam. Reconstructie van de laatste fatale helikoptercrash in het Nederlandse deel van de Noordzee, eind 1997.