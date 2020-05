Europa

'Rusland kan met zijn nep-instituties de ambassadeur van onze toekomst zijn'

Tijdens de coronacrisis is het vertrouwen in veel regeringen toegenomen, en scoren populistische politici minder goed. Maar dat is een tijdelijke zaak, denkt de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev. 'Als mensen niet meer voor hun leven vrezen, keert de woede weer terug.' Deel één van een korte serie over populisme.