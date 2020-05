Buitenland

‘Het is tijd om mentaal afscheid te nemen van Amerika’

De Portugese oud-minister Bruno Maçães is een van 's werelds scherpste analisten van de internationale verhoudingen. Onlangs verscheen zijn boek 'History has begun, The Birth of a New America'. Europa moet beseffen dat de VS niet langer een zusternatie zijn, zegt hij. 'Waarheid en feitelijkheid zijn Europese Verlichtingswaarden.'