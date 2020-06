Politiek

'Populisten veranderen vooral de prioriteiten van kiezers, niet zozeer hun meningen'

Ook in de politiek gelden ondernemerswetten, zoals het belang van innovatie en heldere communicatie. Populisten zijn vooral meesters in het overtuigen van 'klanten' dat hun product het beste beantwoordt aan de gróótste zorgen van die consumenten, in plaats van aan de meeste.