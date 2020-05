Politiek

'De EU-lidstaten moeten terug naar een eigen munt'

Als CDA-minister kreeg Bert de Vries de bijnaam 'de Stofjas'. Dat kledingstuk lijkt hij op zijn 82e te hebben verruild voor een geel hesje. Want als het aan hem ligt nemen we afscheid van de euro, voeren we een 'lichte vorm van protectie' in en gaan aandeelhouders 'terug in hun hok'. Hij schrijft het in zijn nieuwe boek 'Ontspoord kapitalisme'.