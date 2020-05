Horeca

'Ik probeer vier gezonde bedrijven overeind te houden en de spaarpot is leeg'

Horecaondernemer Erik Derksen heeft vier zaken in Utrecht. Hij mag maandag voor het eerst weer open. Hoe lang is zijn financiële polsstok en geeft verruiming van de maatregelen vertrouwen in de toekomst? Het FD maakte de worsteling van een ondernemer de afgelopen maanden van dichtbij mee.