'Europa heeft te terughoudend en te traag geopereerd'

De Poolse rechter Igor Tuleya (49) staat dinsdag terecht voor de omstreden tuchtkamer van het Hooggerechtshof in Warschau. Zijn medestanders gaan dan de straat op om tegen zijn vervolging te demonstreren. Want Tuleya's zaak staat symbool voor de vinnige strijd om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen.