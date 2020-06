Samenleving

'Kleinere Marokkaanse gezinnen is óók een vorm van integratie'

Geen explosiever thema dan de bevolkingsgroei. Hoeveel mensen willen we in dit land hebben, en wie? De opvattingen botsen, de belangen ook. In de aanloop naar nieuwe belangrijke cijfers brengt het FD twee tegenpolen in debat: migratiehistoricus Leo Lucassen en demograaf Jan Latten. 'Ik sluit extreme scenario's niet uit.'