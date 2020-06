Het FD

'Dat economische moeras van begin jaren 80 heb ik later nooit meer zo ervaren'

Ruim vier decennia verkeerde hij in de frontlinie van de financieel-economische journalistiek. Deze week legt Hans Maarsen zijn pen neer bij het FD om in november definitief met pensioen te gaan. Hij ziet: 'We weten al die onvermijdelijke dips beter door te komen.'