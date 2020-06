Buitenland

‘In Amerika zit momenteel niemand achter het stuur’

Masha Gessen schreef het boek ‘Hoe overleef je een autocratie’. De VS bijvoorbeeld. Want Trump en Poetin delen een combinatie van meedogenloze machtshonger en een neus voor zwakke plekken in het systeem, analyseert de Russisch-Amerikaanse onderzoeksjournalist. 'Voor het Trump-tijdperk hebben we een nieuwe taal nodig.’