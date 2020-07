Politiek

'Populisme is in Nederland meer bovenkamer dan onderbuik'

Het populisme heeft in Nederland een bovenmaatse invloed op de politiek, stelt onderzoeker Merijn Oudenampsen. In zijn analyse veren elites vooral mee met de tijdgeest in plaats van een stevige koers uit te zetten. En Wilders en Baudet? Die wíllen helemaal niet regeren.