Farmacie

‘Patiënt BE-001-041 mag worden gevaccineerd'

In de wedloop naar een coronavaccin speelt een leger proefpersonen een cruciale rol. Verdragen zij het middel en vooral: zijn ze beschermd tegen covid-19? Journaliste Sofie Vanlommel van de Vlaamse financiële krant De Tijd werd vaccinvrijwilliger. 'Ik sta in brand. Mijn hart roffelt versneld in mijn borst, mijn keel en hoofd bonken mee. De koorts is meer dan 39 graden en het voelt alsof er iemand op mijn borstkas zit.'