Europa

Corona ontneemt macht aan autoritaire leiders

Ja, ze gedijen in crisistijd en zijn zeer bedreven in angstpolitiek. Maar autoritaire leiders zijn vooral dol zijn op crises die ze zelf in de hand hebben gewerkt en kunnen beheersen, stelt de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in 'Morgen komt geen dag te laat'. Een hoofdstuk uit dit onlangs verschenen boek. 'Nu blijkt het sociale nut van een competente overheid: expertise.'