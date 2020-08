Europa

De nieuwe luizen in de pels van de Europese politiek

Jonge politieke outsiders schokten de afgelopen twee jaar de gevestigde orde in Frankrijk, Italië en Tsjechië via betogingen en manifestaties. Ook relatieve nieuwelingen als Macron en Salvini werden het slachtoffer. Is hier sprake van blijvertjes, en wat is hun langetermijndoel? Het FD sprak met hen.