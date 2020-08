Tekst Krant

Buitenland

De nieuwe wapenwedloop

Wij kunnen hier in Europa wel internationale samenwerking en dialoog prediken, wie ziet wat er in China en Rusland gebeurt slaat de schrik om het hart. Ongehinderd door democratische oppositie ontwikkelen die landen in hoog tempo uiterst geavanceerd wapentuig. En nu al lanceren ze de ene na de andere cyberaanval. Is het Westen hier wel tegen opgewassen?