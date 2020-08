Europa

Laten we ons 'paspoort Europa' koesteren

De term ‘Europese beschaving’ is in diskrediet geraakt. In de ogen van sommigen is hij bijna synoniem voor kolonialisme en zelfs ‘witte suprematie’. Deze politieke correctheid komt voort uit een beperkte opvatting over geschiedenis, meent historicus Orlando Figes. De Europese beginselen verdienen onze bescherming.