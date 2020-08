Banken

Van ambassade voor het bedrijfsleven tot kleine Benelux-bank

De zakenbank van ABN Amro was tot het uitbreken van de financiële crisis een begrip. De arm van het onderdeel reikte ver en de ambities waren groot. Na de nationalisatie in 2008 bleef een veel kleiner ABN Amro proberen het onderdeel toch internationaal levensvatbaar te maken, van Dallas tot Singapore. Dat is nu voorbij: de zakenbank trekt zich terug in Noordwest Europa.