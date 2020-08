Interview

'Links en rechts gewauwel over Schilderswijk-rellen'

Historicus Zihni Özdil staat bepaald niet bekend als linkse ‘wegkijker’. Maar hij heeft ook niets met de stoere taal van 'een Mark Rutte in campagnemodus'. Özdils analyse van de rellen in de Haagse Schilderswijk: 'Er werd niet goed gereageerd op iets wat je had kunnen verwachten.'