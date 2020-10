Energie

Windpark Veenkoloniën: van verzet naar verdrietige berusting

Er was sabotage, er waren bedreigingen - en er was de vrees dat het daar niet bij zou blijven. Maar de bewoners van een nieuw windmolengebied in Drenthe hebben zich er bij neergelegd: die reusachtige machines komen er. Nu is de vraag hoe genereus de boeren die er aan gaan verdienen zullen zijn voor de mensen die straks in de buurt van de turbines wonen. 'Het begin was fout, dat blijft altijd boven het park hangen.'