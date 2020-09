Tech en media

Veronica Inside: de miljoenendraai van een lawaai-trio

Er was een racisme-rel, er was een adverteerdersboycot en er was de 'zekere' breuk tussen de hoofdrolspelers. Toch gaat 's lands meest controversiële tv-programma vrijdag 11 september gewoon weer van start. Want met het Veronica Inside van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn serieuze bedragen gemoeid. Over een 'belegen' voetbaltalkshow die 'buitensporig veel aandacht trekt'.