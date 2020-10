Milieu en klimaat

Boyan Slat: 'Gelukkig wist ik niet waar ik aan begon'

De 26-jarige Boyan Slat is al bijna een derde van zijn leven bezig met het opruimen van plastic in oceanen. Applaus maakt plaats voor scepsis en kritiek. Toch houdt hij vast aan zijn doel om met The Ocean Cleanup in 2040 de oceanen plasticvrij te hebben: 'We hebben nog nooit zo'n hoge kans op succes gehad als nu.’