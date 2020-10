Strijd om het Witte Huis

Trump versus Biden toont een land dat geloof in toekomst is kwijtgeraakt

Terwijl we aflevering na aflevering van de Trump-show kijken — met als nieuwe cliffhanger 's mans besmetting met het coronavirus — is de wereld ingrijpend veranderd. Stel dat de Democraten een jonge kandidaat hadden die Trump met een ‘Ok, Boomer’ in de hoek had gezet.