Achtergrondgesprekken

'Voor mijn moeder doe ik het met mijn “zwarte kop” nooit goed genoeg'

Houthoff-advocaat Orçun Ersungur (28) voelt zich als een vis in het water op de Zuidas. Toch moet hij vanwege de verschillende werelden waarin hij leeft veel schakelen. 'Ik voer een constante dialoog met mijzelf: welke persoonlijke eigenschappen breng ik tot uiting in welke kring?' Deel 2 in de serie Achtergrondgesprekken.