Het FD

Onafhankelijke geest Ed Groot

Ed Groot stopt met zijn dagelijkse column bij het FD. 'Terugkijkend op mijn columns betreur ik het dat ik de indruk heb gewekt tegen Europa te zijn. Dat is niet zo. Maar wat me stoort is het gemak waarmee steeds meer bevoegdheden worden overgedragen zonder gedegen maatschappelijk debat.'