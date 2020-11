Tech en media

Hoe een Deense stad de robotindustrie verovert

Uit de as van de scheepsbouwindustrie in Odense, Denemarken, groeit een robotcentrum. Het telt nu 133 bedrijven. Eerst gingen de meeste starters failliet, nu worden nieuwe bedrijven volgens plan gekweekt. Kan Odense dé robothoofdstad van Europa worden? 'Ons rolmodel is Brainport in Eindhoven.'