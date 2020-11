Samenleving

'De politie hield mijn zoon dit jaar al dertien keer aan. Zonder reden'

Het racisme waar haar vader mee kampte, drukte een stempel op de jeugd van topambtenaar Abigail Norville. Zestig jaar later is het haar zoon die vaak zonder reden wordt aangehouden, met zijn scooter. Door hierover te vertellen, hoopt de topambtenaar zaken te veranderen. 'Ik ben een van de weinigen die dit soort verhalen op hoog niveau kan delen.' Deel 5 in de serie Achtergrondgesprekken.