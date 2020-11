Politiek

De lastige dans tussen de minister en zijn ambtenaren

Een minister die onthutst is over een door hem ondertekende brief, hoe kan dat? De verhoren over de toeslagenaffaire roepen vragen op over de relatie tussen bewindsman en zijn ambtelijke top. Het blijkt moeilijk laveren tussen het dienen van het publieke belang en de politieke agenda van een coalitie. 'Afrekenen doe je bij de bakker of de maffia, maar tegenwoordig helaas ook bij de overheid.'