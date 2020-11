Politiek

Standwerkers op rechts: veel geluid, weinig substantie

De uiterst rechtse flank van de kiezersmarkt in Nederland is onweerstaanbaar voor politieke nieuwkomers. Maar de verwoestende machtsstrijd die Forum voor Democratie deze week uiteen deed spatten, onderstreept hoe moeilijk het is om je in dit electorale segment tot een blijvertje te ontwikkelen.