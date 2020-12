Detailhandel

WE Fashion zit precies waar het pijn doet

WE Fashion opereert in de zwaar geraakte modesector, en dan ook nog in het worstelende middensegment. Sinds de corona-uitbraak daalde de omzet met 40%. Toch opende het modemerk onlangs een gigantische flagshipstore in de Kalverstraat. Topman Joris Aperghis hoopt op een spoedig herstel. 'Het líjkt buiten best druk, maar dat vinden we nu al snel.'