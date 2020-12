Detailhandel

Topman Unilever over de vijandigheid in Nederland: 'De kritiek op multinationals is ongebruikelijk'

Unilever is verhuisd, maar niet vertrokken. Toch was dat wel de afdronk in Nederland, waar de levensmiddelenreus een dreigende verhuisheffing voor zijn kiezen kreeg. Topman Alan Jope lucht zijn hart. 'Het voelt alsof ik me aan het verantwoorden ben, maar er verandert echt níets!’