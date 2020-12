Toerisme en recreatie

Het jaar van Corendon: 'Covid speelde een sadistisch spelletje met ons'

Reisorganisatie Corendon leek in 2020 achtervolgd te worden door de tien Bijbelse plagen. De zestigjarige ceo Steven van der Heijden beleefde de meest hectische periode in zijn loopbaan in het reiswezen. 'Ik heb het afgelopen jaar ook heel erg genoten.'