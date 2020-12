Achtergrondgesprekken

'Blanke mensen worden óók niet altijd aardig bejegend'

Jonathan Bouma (50) groeide als zwart adoptiekind op in een welgesteld links 'kakmilieu' in Baarn. De investeerder en financiële man achter diverse start-ups heeft zich nooit 'anders' gevoeld. 'Je bent zelf voor minstens 50% eigenaar van hoe mensen jou zien.' Deel 6 in de serie Achtergrondgesprekken.