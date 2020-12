Buitenland

Democraten én Republikeinen beseffen: zonder Georgia is Biden vleugellam

Georgia moet op 5 januari beslissen over twee senatoren om naar Washington af te vaardigen, en heeft dus alle ogen op zich gericht. De staat is vlaggenschip van The new South, waar een jonge, etnische diverse bevolking de politieke koers voortaan bepaalt. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een meerderheid; de uitkomst van de tweede ronde is allesbepalend voor Bidens presidentschap. Komen er twee Democratische senatoren bij, dan kan Bidens partij wetten aannemen zonder steun van de Republikeinen.