Energie

Requiem voor een kolencentrale van €1,5 mrd

In 2004 pleitte politiek Den Haag opeens voor nieuwe kolencentrales. De markt sprong er op in: Engie opende in 2015 zijn centrale op de Maasvlakte. De CO2 zou worden opgevangen. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Inmiddels staat de kolencentrale, die voor een habbekrats is verkocht aan een investeerder, al tijden stil. En hij gaat ook niet meer draaien. Kroniek van een peperduur echec.