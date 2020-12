Macro-economie

Klaar met corona - maar verplicht tot optimisme

En weer is het land in lockdown. Winkels, theaters en scholen zijn minimaal tot en met 19 januari dicht, de collectieve coronamoeheid slaat steeds harder toe. Toch hebben ondernemers geen andere keuze dan hoop te koesteren. Hoop dat de ellende voorbij is voor ze écht onderuit gaan.