Energie

Shell-kroonprins: 'We moeten meer voorspelbare financiële resultaten laten zien'

Huibert Vigeveno is de baas van alle raffinaderijen en tankstations van Shell. Die gaan de komende jaren een sleutelrol spelen, verwacht de 51-jarige Nederlander, die getipt wordt als opvolger van Shell-ceo Ben van Beurden. 'Vaak is er een kloof tussen wat een bedrijf belooft en wat het daadwerkelijk doet. Bij ons is het andersom.'