Binnenland

'Amsterdam moet zijn arrogantie jegens buurgemeenten afschudden'

Het komende jaar trekt Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, één dag per week de regio in. Het gebied van Velzen tot Lelystad moet gaan opereren als een echte metropool. Alleen dan kunnen we snel uit de coronacrisis groeien, zegt ze. 'De gewoonte was om alleen naar de regio te kijken als we dachten dat we zo onze eigen problemen konden oplossen.'