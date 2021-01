Europa

Europa: balanceren tussen interventie en staatskapitalisme

Om bedrijven en banen te redden zijn Europese overheden in 2020 met volle kracht gaan investeren in hun eigen economieën. Dat moeten ze post-corona blíjven doen, zeggen gezaghebbende commentatoren en Philips-ceo Frans van Houten. Maar op het geopolitieke schaakbord is behoedzaamheid geboden.