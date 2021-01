Buitenland

De brexit is done, maar wie heelt de Britse natie?

Nu de uittreding uit de EU per 1 januari afgerond is, moet Boris Johnson zijn diep verdeelde land weer zien te verenigen. Maar er is twijfel of de Britse premier daar wel écht zijn best voor gaat doen. Succes is bovendien niet gegarandeerd. ‘Kijk naar Ierland. Daar draait de nationale politiek nog steeds om een grondwettelijk conflict van een eeuw geleden.’