Telecom

'Als je niet meer echt risico neemt, wordt ondernemen minder leuk'

Jasper de Rooij (51) verkocht vorig jaar zijn telecombedrijf Simpel. Nu probeert hij het Simpel-concept uit in de woningbouw. Over waarom hij nooit onder een baas heeft kunnen werken, de deurbelfobie van zijn vrouw en zijn praktisch socialisme. 'Wie zegt dat geld niet gelukkig maakt, is een beetje naïef.'