Amerika is door het oog van de naald gekropen, vier jaar lang

Het had 6 januari nog erger kunnen aflopen. Met een bloedbad, of met vergelijkbare aanvallen op regeringszetels in de vijftig staten. Met dank aan het ongeleide projectiel Donald Trump en de Republikeinse 'enablers' die hem uit electoraal opportunisme jarenlang niet terugfloten.