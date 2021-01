Detailhandel

Nederlandse winkelketens tegen wil en dank in frontlinie tegen dwangarbeid

Een vijfde van alle katoenen kleding in de wereld is te linken aan Oeigoerse dwangarbeid in China. De VS en het Verenigd Koninkrijk namen afgelopen week concrete maatregelen. De Britse winkelketen Marks & Spencer belooft over een jaar elke vorm van gedwongen arbeid in zijn keten te kunnen uitsluiten. En in Nederland? Daar zijn we nog niet zover, blijkt uit een rondgang door het FD.