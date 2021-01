Detailhandel

Kijken, kopen, houden: daling retourzendingen stuwt winst webwinkels

We bestellen meer én retourneren die producten minder. Dat is uitstekend nieuws voor webwinkels. Zij worstelen al jaren met de grote hoeveelheid pakketjes die Nederlanders terugsturen. Het controleren, oplappen en opnieuw verkopen van één retourtje kost ze al gauw €10 tot €15. Maar hoe blijvend is deze gedragsverandering?