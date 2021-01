Milieu en klimaat

Zonder grondstoffen geen energietransitie - en de problemen beginnen nu al

Windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's: ook de energiebronnen en transportmiddelen van de toekomst hebben grondstoffen nodig, in ieder geval bij de aanleg. Heel veel grondstoffen zelfs, die niet altijd makkelijk te winnen zijn en in Nederland niet voorkomen. De circulaire economie moet uitkomst bieden. Maar hoe haalbaar is dat?