Achtergrondgesprekken

'Ik lunch ook met melk en boterhammen, dat vinden Nederlanders prettig'

De Iraanse Sara Bahramali kwam op haar negentiende naar Nederland en vernederlandste snel. Daar heeft de vice president Transformations van McKinsey veel aan in het bedrijfsleven. Want herkenning vinden mensen fijn, merkte ze. Maar toen kreeg ze heimwee. Deel 8 in de serie Achtergrondgesprekken.