Buitenland

'Steeds weer dacht ik: China haalt ons op alle mogelijke vlakken keihard in'

Ruben Terlou maakte een tv-serie over hoe de Chinese invloed buiten dat land toeneemt. De documentairemaker is mild over de Chinezen met hun verbazingwekkende arbeidsethos, maar bezorgd over Xi's expansiedrift. 'Peking deelt onze fundamentele waarden niet.'