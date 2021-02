Achtergrondgesprekken

'Niet grappig, old boys die vragen: “Moet ik nu op mijn tas letten?”'

Hij groeide op met jongens die nu verdachte zijn in het Marengo-strafproces. Zelf koos Zakaria Boufangacha (38) een andere afslag. Anno 2021 vergadert hij als bestuurslid van vakbond FNV met het kabinet over extra coronasteun. 'In dit soort overleggen heerst een wittemannencultuursfeer, met wittemannenhumor.' Deel 9 in de serie Achtergrondgesprekken.